«Динамо» дома разгромило «Спартак» в FONBET Кубке России
«Динамо» на своем поле одержало победу над «Спартаком» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.
На 43-й минуте счет открыл Федор Смолов, мяч после его удара попал в Бителло и рикошетом от бразильца залетел в ворота. Две минуты спустя преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин.
На последних секундах Иван Зазвонкин, вышедший на замену, довел счет до разгромного. 19-летний полузащитник дебютировал за «Динамо».
«Спартак» остается лидером группы D. Красно-белые гарантировали себе первое место в квартете еще после 4-го тура. «Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе.
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