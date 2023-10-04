«Динамо» дома разгромило «Спартак» в FONBET Кубке России

«Динамо» на своем поле одержало победу над «Спартаком» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

На 43-й минуте счет открыл Федор Смолов, мяч после его удара попал в Бителло и рикошетом от бразильца залетел в ворота. Две минуты спустя преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин.

На последних секундах Иван Зазвонкин, вышедший на замену, довел счет до разгромного. 19-летний полузащитник дебютировал за «Динамо».

«Спартак» остается лидером группы D. Красно-белые гарантировали себе первое место в квартете еще после 4-го тура. «Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе.