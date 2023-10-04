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Сегодня, 18:40

Федотов: «Футболисты ЦСКА, которые не имели игровой практики, бились весь матч с «Факелом» — этого у нас не отнять»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Факелом» в рамках 5-го тура группового турнира Путил РПЛ FONBET Кубка России (1:1, по пенальти — 2:4).

«Настоящий кубковый матч. Что-то в первом тайме у нас получалось, мы создавали моменты, но не реализовывали их. Пару-тройку моментов надо было доигрывать до гола. Было много новичков и молодых ребят, поэтому мы понимали, что нехватка игрового тонуса к концу матча даст о себе знать. Освежили игру заменами, но пропустили в тот момент, когда и соперник выпустил свежие силы. Но наши футболисты, которые не имели игровой практики, бились весь матч. Этого у команды не отнять, особенно при такой горячей поддержке», — приводит пресс-служба московского клуба слова Федотова.

ЦСКА с 8 очками занимает второе место в группе А. «Факел» с 6 баллами идет на третьем месте. В заключительном туре воронежцы 1 ноября отправятся в гости к «Сочи», а ЦСКА на день позже на своем поле примет «Оренбург».

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/vladimir-fedotov-my-vladeli-preimushchestvom-no-ne-realizovali-mnogie-momenty/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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