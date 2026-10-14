«Динамо» Махачкала — «Зенит»: команды обменялись голами в первом тайме

Махачкалинское «Динамо» и «Зенит» завершили первый тайм вничью в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

В начале встречи нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

В конце первого тайма после навеса в штрафную площадь «Динамо» защитник сине-бело-голубых Андраде забил головой и сравнял счет.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 октября, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

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