«Динамо» Махачкала — «Зенит»: команды обменялись голами в первом тайме
Махачкалинское «Динамо» и «Зенит» завершили первый тайм вничью в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.
В начале встречи нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.
В конце первого тайма после навеса в штрафную площадь «Динамо» защитник сине-бело-голубых Андраде забил головой и сравнял счет.
Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».
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