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Динамо Махачкала — Зенит: команды завершили первый тайм вничью в матче FONBET Кубка России 14 октября 2026

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: команды обменялись голами в первом тайме

Сергей Филин

Махачкалинское «Динамо» и «Зенит» завершили первый тайм вничью в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

В начале встречи нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

В конце первого тайма после навеса в штрафную площадь «Динамо» защитник сине-бело-голубых Андраде забил головой и сравнял счет.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 октября, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Зенит

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