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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET Кубка России.

«Спартак» набрал 15 очков и занял первое место в группе А. Махачкалинское «Динамо» с 8 очками на третьей строчке. У московского «Динамо» (8 очков) остается матч в запасе.

В 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Ростовом». Махачкалинцы продолжат выступление в Пути регионов Кубка России.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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