«Оренбург» и «Химки» встретятся в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Кроме того, игры из прямого эфира федерального канала показывают онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке на сервис, в окне ретрансляции федерального телеканала).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры »Оренбург» — «Химки» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Оренбург» и «Химки» играют в группе В вместе с «Ростовом» и «Локомотивом. Оренбуржцы занимают последнее место с 0 очков и лишились шансов на выход из группы, команда из Химок набрала 5 очков и попала в нижнюю сетку плей-офф.