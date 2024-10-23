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«Оренбург» — «Химки»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

«Оренбург» и «Химки» встретятся в Кубке России 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Оренбург» и «Химки» встретятся в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Кроме того, игры из прямого эфира федерального канала показывают онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке на сервис, в окне ретрансляции федерального телеканала).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры »Оренбург» — «Химки» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
23 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Химки

«Оренбург» и «Химки» играют в группе В вместе с «Ростовом» и «Локомотивом. Оренбуржцы занимают последнее место с 0 очков и лишились шансов на выход из группы, команда из Химок набрала 5 очков и попала в нижнюю сетку плей-офф.

ФК Оренбург
ФК Химки
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