«Динамо» — «Краснодар»: Грулев оформил дубль и снова вывел хозяев вперед

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев оформил дубль в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 68-й минуте Грулев ударом из-за штрафной после отскока поразил ворота Станислава Агкацева. Ранее форвард бело-голубых в первом тайме заработал пенальти, с которого Даниил Фомин открыл счет и сам же удвоил преимущество своей команды на 35-й минуте.

«Динамо» с 1 очком занимает третье место в группе D FONBET Кубка России после первого тура. «Краснодар», уступивший «Спартаку» (1:2) в стартовом матче, замыкает квартет.