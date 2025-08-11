«Пари НН» и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России

«Пари Нижний Новгород» и «Ростов» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 14 августа. Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи нижегородцев и ростовчан. Ключевые события и результат игры «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 августа, 17:30. Мордовия Арена (Саранск)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеканала.

В воскресенье, 10 августа, команды встретились в матче 4-го тура чемпионата России, тогда ростовчане одержали победу со счетом 1:0.