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Сегодня, 15:13

Деменко рассказал, почему поддерживает участие команд медиалиги в FONBET Кубке России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о выступлении команд медиалиги в FONBET Кубке России.

«Очень хорошо отношусь к этой инициативе. Потому что таким образом футболисты, по каким-то причинам не попавшие во вторую лигу, имеют возможность проявить себя. Есть люди, которые готовы платить из своего кармана за то, чтобы ребята играли и получали практику. Тем более, эти турниры правильно преподносятся. Молодцы те, кто придумал и реализовал эту идею», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды медиалиги. Уже известно, что две среди них — это 2DROTS и «Родина Медиа».

В минувшем сезоне обладателем Кубка страны стал ЦСКА, который в суперфинале турнира обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10959068-demenko-obyasnil-pochemu-podderzhivaet-uchastie-komand-medialigi-v-kubke-rossii.html
Максим Деменко
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