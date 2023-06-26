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Сегодня, 13:45

Билялетдинов поделился мнением об участии команд медиалиги в FONBET Кубке России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, как относится к участию клубов медиалиги в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.

«Наверное, все понимают, что большинство клубов медиалиги спонсируют букмекерские компании. Если им это интересно, то пусть играют в Кубке России. Уровень команд медиалиги сейчас сопоставим с уровнем участников второй лиги. В медиакоманды перешли многие футболисты из второй лиги, потому что там больше платят», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

В Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды медиалиги. Уже известно, что две среди них — это 2DROTS и «Родина Медиа».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10958951-diniyar-bilyaletdinov-vyskazalsya-ob-uchastii-komand-medialigi-v-kubke-rossii.html
Динияр Билялетдинов
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Кубок России
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