Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал массовую драку, которая произошла после окончания основного времени матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«В Кубке России хотели оказаться выше. Жаль, что не смогли дома обыграть в основное время «Спартак». Мало игрового времени, и я буду дальше доказывать тренерскому штабу. Кто начал драку? «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

Кто лучший боец ММА в «Зените»? Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся», — приводит слова Кругового Sport24.

После драки между игроками главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал, когда дисциплинарный комитет вынесет вердикт по данному инциденту.