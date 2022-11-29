Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:36

Круговой: «Барриос — лучший боец ММА в «Зените». В UFC бы он не затерялся»

Круговой заявил, что Барриос лучший боец ММА в «Зените»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал массовую драку, которая произошла после окончания основного времени матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«В Кубке России хотели оказаться выше. Жаль, что не смогли дома обыграть в основное время «Спартак». Мало игрового времени, и я буду дальше доказывать тренерскому штабу. Кто начал драку? «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

Кто лучший боец ММА в «Зените»? Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся», — приводит слова Кругового Sport24.

После драки между игроками главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал, когда дисциплинарный комитет вынесет вердикт по данному инциденту.

 
Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев
 
Источник: Sport24
Данил Круговой
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
11
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Британский журналист Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал
Как Иран и США стали непримиримыми врагами: революция, свержение шаха, захват заложников
В ЛНР сообщили о крупных потерях среди воюющих за ВСУ польских наемников
Путин указал на незыблемость прав и свобод граждан России
Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине
Как отметить День матери
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Владимир Быстров: «Питерские разборки — это все как мы любим — эмоционально, интересно, на адреналине»
Сутормин надеется, что Матчи звезд Кубка России будут постоянными
Казанский сравнил матч «Зенит» — «Спартак» с играми на ЧМ: «Скорости другие, но концовка в Кубке России все компенсировала»
Спиридонов нецензурно отреагировал на решение «Зенита» обратиться в ЭСК РФС
Кавазашвили о драке «Спартака» и «Зенита»: «Идет ЧМ, и вместо того, чтобы им наслаждаться, мы устраиваем обоюдное зверство»
«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление Промеса в матче Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о драке «Спартака» и «Зенита»: «Можно удалить даже десять игроков за нецензурную лексику»

Игрок «Амкала» Сибскана: «Когда я узнал о подробностях проведения Матча звезд Кубка России, отказался от участия»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости