ЦСКА — «Ростов»: армейцы выигрывают после первого тайма

ЦСКА побеждает «Ростов» после первого тайма в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

На 2-й минуте Мохамед Аззи забил дебютный гол за армейский клуб. Две минуты спустя Энрике Кармо удвоил преимущество хозяев. Оба раза партнерам по команде ассистировал Кирилл Глебов.

На 10-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Ростов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

14 октября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

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