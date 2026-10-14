«Нижний Новгород» разгромил «Шинник», «Чертаново» победило «Текстильщик»
«Нижний Новгород» разгромил «Шинник» (4:0) в матче 5-го раунда пути регионов FONBET Кубка России.
В составе нижегородской команды отличились Валерий Царукян, Иван Бобер, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев, а Николай Калинский не реализовал пенальти.
В другой игре 5-го раунда «Чертаново» победило «Текстильщик» (2:1).
В 6-м раунде «Нижний Новгород» встретится с «Енисеем», «Чертаново» сыграет с ульяновской «Волгой».
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