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Нижний Новгород — Шинник и Чертаново — Текстильщик: результаты матчей Кубка Росси 14 октября 2026

«Нижний Новгород» разгромил «Шинник», «Чертаново» победило «Текстильщик»

«Нижний Новгород» разгромил «Шинник» (4:0) в матче 5-го раунда пути регионов FONBET Кубка России.

В составе нижегородской команды отличились Валерий Царукян, Иван Бобер, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев, а Николай Калинский не реализовал пенальти.

В другой игре 5-го раунда «Чертаново» победило «Текстильщик» (2:1).

В 6-м раунде «Нижний Новгород» встретится с «Енисеем», «Чертаново» сыграет с ульяновской «Волгой».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 19:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
4:0
Шинник
FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 19:00. Арена Чертаново (Москва)
Чертаново
2:1
Текстильщик

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ФК Нижний Новгород
ФК Текстильщик (Иваново)
ФК Чертаново
ФК Шинник
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