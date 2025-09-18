«Зенит» — «Ахмат»: Шафеев ошибочно не удалил Мансилью

На 42-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Ахмат» (2:1) судья Рафаэль Шафеев ошибочно не вынес предупреждение Брайану Мансилье за грубую игру.

Для футболиста грозненцев эта желтая карточка стала бы второй в игре — первую он получил на 23-й минуте за фол на Романе Веге. За ней последовали бы красная и удаление, и гостям пришлось бы играть в меньшинстве.

В том моменте Мансилья совершил прыжок, пытаясь сыграть в мяч, сбил Александра Соболева и наступил ему правой ногой на голеностоп, рискуя нанести сопернику серьезную травму.