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ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы команд

Руслан Минаев

ЦСКА и «Балтика» объявили стартовые составы на матч группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Мойзес, Руис, Бандикян, Кисляк, Шуманский, Алвес, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Рядно, Жоао Виктор, Ди Лусиано, Вильягра, Верде, Пополитов, Обляков, Круговой, Кармо, Попович, Алеррандро.

«Балтика»: Кукушкин, Мурид, Ковалев, Луна, Ковач, Йенне, Беликов, Обонин, Чивич, Оффор, Мохаммад.

Запасные: Любаков, Цицилин, Филин, Титков, Манелов, Петров, Пряхин, Степанов.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.ЦСКА — «Балтика». Онлайн-трансляция матча Кубка

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