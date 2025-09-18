Александр Медведев ответил на вопрос о самых больших премиальных

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос главного тренера «Амкала» Виталия Панова о самых больших премиальных.

— Александр Иванович, а какие у вас самые большие премиальные были?

— Тройные.

— Тройные? Да ну. А у нас двойные (оба смеются), — передает корреспондент «СЭ».

Александр Медведев, которому 14 августа исполнилось 70 лет, сыграл за «Амкал» в FONBET Кубке России и стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. До этого рекорд принадлежал Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.