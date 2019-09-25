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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Чертаново» — «Оренбург»: составы команд. 38-летний Абаев — в воротах хозяев

18:22

Стали известны составы «Чертаново» и «Оренбурга» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Место в воротах хозяев займет 38-летний Илья Абаев.

«Чертаново»: Абаев, Горшков, Кондаков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Завезен, Великородный, Витюгов, Пруцев, Ежов.

Запасные — Ломаев, Радионов, Рудковский, Камышев, Герчиков, Канищев, Сарвели, Конев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехо, Шахов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Галаджан.

Запасные — Климович, Малых, Козлов, Лапшов, Маляров, Москвичев, Деспотович, Фамейе.

Чертаново — Оренбург

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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