Стали известны составы «Чертаново» и «Оренбурга» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Место в воротах хозяев займет 38-летний Илья Абаев.

«Чертаново»: Абаев, Горшков, Кондаков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Завезен, Великородный, Витюгов, Пруцев, Ежов.

Запасные — Ломаев, Радионов, Рудковский, Камышев, Герчиков, Канищев, Сарвели, Конев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехо, Шахов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Галаджан.

Запасные — Климович, Малых, Козлов, Лапшов, Маляров, Москвичев, Деспотович, Фамейе.