«Чертаново» — «Оренбург»: составы команд. 38-летний Абаев — в воротах хозяев
18:22
Стали известны составы «Чертаново» и «Оренбурга» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Место в воротах хозяев займет 38-летний Илья Абаев.
«Чертаново»: Абаев, Горшков, Кондаков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Завезен, Великородный, Витюгов, Пруцев, Ежов.
Запасные — Ломаев, Радионов, Рудковский, Камышев, Герчиков, Канищев, Сарвели, Конев.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехо, Шахов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Галаджан.
Запасные — Климович, Малых, Козлов, Лапшов, Маляров, Москвичев, Деспотович, Фамейе.
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября