Чернов, Денисов и Виллиан Жозе не сыграют против «Крыльев Советов» в Кубке

В пресс-службе «Спартака» назвали игроков, которые не смогут принять участие в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов».

Против самарской команды не сыграют защитники Никита Чернов и Даниил Денисов, а также нападающий Виллиан Жозе.

«Чернов и Виллиан Жозе продолжают восстанавливаться. Также игру пропускает Денисов — у него небольшое повреждение», — заявили в клубе.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится 19 сентября в Москве, начало — в 20:45 по местному времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.