Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом».

В составе калининградцев выступает его сын — голкипер Станислав Станиславович Черчесов. Завтра, 26 сентября, Черчесову-младшему исполнится 25 лет.