Черчесов посетил матч «Балтика» — «Локомотив»
23:31
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом».
В составе калининградцев выступает его сын — голкипер Станислав Станиславович Черчесов. Завтра, 26 сентября, Черчесову-младшему исполнится 25 лет.
#БалтикаЛоко — 1?:1?— СЭ Футбол (@se_football) September 25, 2019
Станислав Черчесов на матче pic.twitter.com/MPXS92Sadq
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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