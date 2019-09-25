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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Черчесов посетил матч «Балтика» — «Локомотив»

23:31
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом».

В составе калининградцев выступает его сын — голкипер Станислав Станиславович Черчесов. Завтра, 26 сентября, Черчесову-младшему исполнится 25 лет.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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