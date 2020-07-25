«Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок». Реакция хавбека «Химок» Коряна на падение Малкома

Полузащитник «Химок» Аршак Корян после поражения от «Зенита» (0:1) в матче финала Кубка России опубликовал в Instagram видео с падением форварда сине-бело-голубых Малкома в штрафной площади подмосковной команды.

На 82-й минуте финального арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». Судья посчитал, что защитник Евгений Гапон фолил в своей штрафной на 23-летнем Малкоме.

«Shame (англ. — «срам»)... Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок», — написал в Instagram Корян.

Этот пост также опубликовала у себя в сторис футболистка ЦСКА Ксения Коваленко.

Футболистка ЦСКА Коваленко сделала репост видео Коряна, где Малком падает в штрафной «Химок» pic.twitter.com/gY0vpZVSBt — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) July 25, 2020

«Зенит» — «Химки»: за что назначен пенальти?

Защитник «Химок» Гапон считает, что в эпизоде с падением Малкома не было пенальти