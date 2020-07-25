«Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок». Реакция хавбека «Химок» Коряна на падение Малкома
21:58
Полузащитник «Химок» Аршак Корян после поражения от «Зенита» (0:1) в матче финала Кубка России опубликовал в Instagram видео с падением форварда сине-бело-голубых Малкома в штрафной площади подмосковной команды.
На 82-й минуте финального арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». Судья посчитал, что защитник Евгений Гапон фолил в своей штрафной на 23-летнем Малкоме.
«Shame (англ. — «срам»)... Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок», — написал в Instagram Корян.
Этот пост также опубликовала у себя в сторис футболистка ЦСКА Ксения Коваленко.
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Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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