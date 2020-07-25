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«Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок». Реакция хавбека «Химок» Коряна на падение Малкома

21:58
Малком. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Малком. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Полузащитник «Химок» Аршак Корян после поражения от «Зенита» (0:1) в матче финала Кубка России опубликовал в Instagram видео с падением форварда сине-бело-голубых Малкома в штрафной площади подмосковной команды.

На 82-й минуте финального арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». Судья посчитал, что защитник Евгений Гапон фолил в своей штрафной на 23-летнем Малкоме.

«Shame (англ. — «срам»)... Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок», — написал в Instagram Корян.

Этот пост также опубликовала у себя в сторис футболистка ЦСКА Ксения Коваленко.

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