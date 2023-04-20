Чанов поделился впечатлениями от первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Урал».

«В первом тайме ЦСКА выглядел хорошо, а во втором хуже. Не знаю, почему так произошло. Если бы армейцы забили в первом тайме, все бы пошло по-другому. Илья Помазун хорошо сыграл. Самое главное, что впереди нас ждет еще один интересный матч. Был ли пенальти в ворота «Урала»? Да, был, вопросов по нему нет. Пройдет ли ЦСКА в суперфинал Кубка? Надеюсь, что так и произойдет. Игра в Екатеринбурге будет очень тяжелая. Все зависит от того, кому улыбнется удача. Мне бы хотелось, чтобы она улыбнулась ЦСКА», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Игра завершилась со счетом 1:1. Голами отметились Эрик Бикфалви и Хесус Медина.

Вторая игра состоится 2 мая в Екатеринбурге.