Чанов поделился ожиданиями от матча суперфинала FONBET Кубка России

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча за Кубок России, в котором ЦСКА сыграет против «Краснодара».

«Краснодар» вообще не брал Кубок. Финал — это одна игра в сезоне, поэтому трудно ставить точно на исход противостояния. И одна, и вторая команда хотят выиграть титул, и скорее всего, если увидим быстрый гол, то игра раскроется», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.