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Сегодня, 14:44

Чернышов считает, что Кубок России выиграет наиболее стрессоустойчивая команда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Финал Кубка России всегда непредсказуем. У нас ведь бывали истории, когда в финал пробивались команды, которые выступают в лиге ниже рангом. Сейчас встретятся два сильных клуба. Понятно, что сейчас «Краснодар» остался без медалей в РПЛ, но последние годы мы «быков» причисляем к числу грандов нашего чемпионата. Армейцы провели успешный сезон, заняли второе место, показывали качественный футбол. Не стал бы предсказывать тут победителя, в такие моменты не футбольная, а психологическая часть может выйти на первое место. Кто более стрессоустойчив, тот и заберет себе трофей. Хочется увидеть хороший матч при полных трибунах», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 11 июня. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-v-kubke-rossii-pobedit-tot-kto-bolee-stressoustoychiv
Андрей Чернышов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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