Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:10

Булыкин — о вылете «Локомотива»: «Кубок — был единственным шансом порадовать болельщиков серьезными достижениями»

Булыкин отреагировал на поражение «Локомотива» от «Акрона» в матче FONBET Кубка России
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» поражение железнодорожников от «Акрона» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (6:7).

«Команде в первую очередь не хватило внимательности, потому что Баринов играл. Если говорить про игру, то не хватило везения. Кубковые матчи всегда отличаются таким неуступчивым характером. «Акрон» показал характер. Не дал себя обыграть. Руководство и тренерский штаб не угадали с Бариновым. Не угадали, что нужно лидерам дать отдохнуть: Дзюбе и Лантратову. Кубок — был единственным шансом порадовать болельщиков «Локомотива» серьезными достижениями. Теперь остается чемпионат, где задача как можно дальше уйти от зоны стыков и наигрывать состав на следующий сезон», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Локомотив» после поражение от «Акрона» прекращает участие в турнире.

Дмитрий Булыкин
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Чернов рассказал, что поздравил Промеса со 102-м голов за «Спартак»
Федун назвал причину, по которой «Спартак» снова не смог обыграть «Урал»
«Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счетом 1:1. Онлайн-трансляция матча
«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в FONBET Кубке России
Баринов: «Я не знал о ситуации с желтыми карточками. Если бы знал, не играл»
Баринов — о матче с «Краснодаром»: «Для нас каждая игра тяжелая»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой заявил, что у него остались смутные чувства от нового формата FONBET Кубка России

Дасаев признался, что не понимает новый формат FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости