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Сегодня, 20:21

Самедов: «Должно произойти что-то невероятное, чтобы «Кубань» прошла «Спартак»

Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью»
Антон Иванов

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиям от предстоящего матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью».

«Спартак» явный фаворит в этом матче. Думаю, что должно произойти что-то невероятное, чтобы «Кубань» прошла дальше. Хотя это ведь кубковый матч, и не такое случалось. Красно-белым нужно набирать обороты, сезон еще не закончен. Ситуацию можно исправить. Необходимо найти свою игру и стабильно набирать очки. В чемпионате дела обстоят не очень, но кубок — это всегда шанс на титул и реанимацию сезона. «Спартаку» нужно подойти к этому матчу со всей серьезностью и адекватной оценкой соперника», — сказал Самедов «СЭ».

Матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 2 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 20.00 по московскому времени.

Александр Самедов
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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