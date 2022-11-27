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Сегодня, 11:28

Бушманов: «У «Зенита» будет огромная мотивация исправиться после поражения от «Спартака» в Москве»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы красно-белых на победу в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Зенита».

В первом круге группового турнира Кубка страны команда из Санкт-Петербурга проиграла красно-белым на выезде со счетом 0:3.

«Это будет очень принципиальный матч. В первую очередь для «Зенита», так как он проиграл в Москве. У петербуржцев будет огромное желание исправиться. «Спартаку» будет очень непросто в этой игре. Матч точно буду смотреть. Это будет интересная встреча», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-u-zenita-budet-ogromnaya-motivatsiya-ispravit-sya-za-porazhenie-ot-spartaka-v-moskve/

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

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П2

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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
0
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