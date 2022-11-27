Вячеслав Колосков: «Матч Бельгия — Марокко посмотрит больше народу, чем «Зенит» — «Спартак»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«У «Зенита» есть преимущество в виде домашнего поля и желания взять реванш за поражение 3:0. Но одного желания мало, мы это видим по чемпионату мира. Нужно это желание подкрепить действиями на футбольном поле. Кто как подготовиться, тот так и сыграет.

Матч «Зенит» — «Спартак» посмотрят больше людей, чем Бельгия — Марокко? Не думаю. Матч Бельгия — Марокко посмотрит больше народу, чем «Зенит» — «Спартак». Это чемпионат мира — лучшие команды и лучшие игроки!" — приводит Sport24 слова Колоскова.

Клуб из Санкт-Петербурга сразится со «Спартаком» сегодня, 27 ноября. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Отметим, что в это же время стартует матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Марокко.

После пяти туров красно-белые лидируют в группе В, набрав 12 очков. «Зенит» с 9 очками занимает третье место.