Булатов заявил, что без Джикии, Промеса и Соболева «Спартак» выглядит разбалансированной командой

Бывший главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов назвал причины поражения красно-белых от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (1:2).

«Много составляющих этого результата. «Акрон» сыграл по традиции в кубке на максимуме своих возможностях при своих болельщиках. Там и спартаковцев много играет: Савичев, Полубояринов, может, еще кого-то забыл. Сумасшедший настрой. Игра живая, интересная, хороший подбор исполнителей для первой лиги. И, как часто бывает в футболе, выигрывает тот, кто больше хочет. Сегодня «Акрон» больше хотел. «Спартак» же выглядел разрознено. Отсутствовали Джикия, Промес и Соболев — знаковые фигуры, без них «Спартак» выглядит средней разбалансированной командой. Ни огня, ни состава, ни игры — команда выглядела бледно, а «Акрон» добыл заслуженную победу», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

Московский клуб вылетел из турнира, а «Акрон» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».