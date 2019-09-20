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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Билеты на матч 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» проданы

13:52
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Все билеты на матч 1/16 финала Олимп Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» распроданы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба из Набережных челнов.

Продажа билетов стартовала в среду 18 сентября в 11.00. Их стоимость составляла 1000 рублей, за исключением квот, выкупленных клубами. Матч состоится 25 сентября в 18.30 (по московскому времени).

Кубок России: «сетка смерти» для «Спартака»

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https://tass.ru/sport/6908617

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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