Билеты на матч 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» проданы
13:52
Все билеты на матч 1/16 финала Олимп Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» распроданы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба из Набережных челнов.
Продажа билетов стартовала в среду 18 сентября в 11.00. Их стоимость составляла 1000 рублей, за исключением квот, выкупленных клубами. Матч состоится 25 сентября в 18.30 (по московскому времени).
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября