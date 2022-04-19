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Сегодня, 22:07

«Динамо» обыграло «Балтику» по пенальти и стало первым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России

«Динамо» обыграло «Балтику» по пенальти и вышло в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Динамо».
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» на выезде обыграло «Балтику» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Основное время закончилось со счетом 1:1. На 35-й минуте счет открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров, на 84-й минуте футболист калининградцев Ишхан Гелоян сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказались гости — 5:4.

Завтра, 20 апреля состоятся еще три матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России: «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак». Соперник «Динамо» будет определен позднее.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
1:1
Динамо
Голы
Макаров, 35 (0:1), Гелоян, 84 (1:1)
Серия пенальти
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Балтика
Латышонок Остоич Мещанинов Тишкин (Карпович, 80) Кленкин (Казаев, 47) Кузьмин Попов Альшин Кашчелан (Алейник, 64) Барсов (Гелоян, 47) Максименко (Мусаев, 69)
Динамо
Лещук Паршивлюк (Варела, 46) Бальбуэна Скопинцев Евгеньев Моро (Грулев, 33) Макаров (Лесовой, 69) Захарян Шиманьски Фомин Тюкавин (Смолов, 77)
Предупреждения
Альшин 16’, Мещанинов 60’, Попов 72’  -  Паршивлюк 45’, Смолов 90’, Грулев 90+3’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Воронцов (Ярославль)

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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