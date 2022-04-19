«Динамо» обыграло «Балтику» по пенальти и стало первым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России

«Динамо» обыграло «Балтику» по пенальти и вышло в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Динамо» на выезде обыграло «Балтику» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Основное время закончилось со счетом 1:1. На 35-й минуте счет открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров, на 84-й минуте футболист калининградцев Ишхан Гелоян сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказались гости — 5:4.

Завтра, 20 апреля состоятся еще три матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России: «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак». Соперник «Динамо» будет определен позднее.