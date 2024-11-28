Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:54

Мостовой о Кубке России: «Выигрываешь первые 2 игры в группе, потом курить можно»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал шансы красно-белых в FONBET Кубке России.

«Как мне игра «Спартака»? Какая разница, они же из кубка не вылетают. Они вышли вторым составом, хоть он у них тоже хороший. Проиграли 2:1. Какая разница? Сейчас они попадут на «Урал» и все. Если игру выиграют, то снова могут с «Ростовом» сыграть. Такое было уже.

Я много кубковых игр видел. Команда проигрывает 0:3, после игры все обнимаются, целуются, смеются, фотографируются. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь» — сказал Мостовой Metaratings.ru.

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (1:0, 2:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Польше признали победу России в украинском конфликте
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кузьмичев: «Скамейка «Спартака» не соответствует требованиям Станковича к игрокам»

Арутюнянц рассказал, что ему всегда нравится игра «Ростова»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости