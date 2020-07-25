Артем Дзюба: «Понимали, если проиграем «Химкам», то будет много разговоров»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал автором победного гола в финале Олимп Кубка России против «Химок» (1:0).

— Пока водичка. Шампанское ждало, кто выиграет, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Определенное давление было. «Химки» молодцы, очень организовано играли.

В кубковом матче любой может победить. У них был один момент, они простили. Мы же могли все раньше решить. Чуть-чуть не хватало хладнокровия. Понимали, если проиграем «Химкам», то будет много разговоров.

Пенальти всегда неприятно в таких матчах. Внутри всегда такое ощущение... очень давит. Но после чемпионата мира с Испанией... Вот тогда было действительно страшно.

Необязательный фол, Малком в сторону уходил. Игрок сам расстроился, что грубо сфолил.

«Химки» — бойцовская команда. Поздравляю их с выходом в РПЛ. Чуда не произошло.

Что подумал в моменте с последним ударом по нашим воротам? Я думал, что мяч уже там. Но мне понравился Кержаков — спокойный парень у нас воротах.