Арсений Логашов: "Использование ВАР - это путь вперед"

Защитник "Ростова" Арсений Логашов после первого полуфинального матча Олимп-Кубка России по футболу против "Локомотива" (2:2) заявил, что приветствует использование системы ВАР. С помощью этой технологии в ворота красно-зеленых был назначен пенальти.

- Справедливо ли говорить, что ответная игра и возможный финал - два главных матча для "Ростова"?

- У нас каждая игра важная, - сказал Логашов. - Да, хотелось бы играть в финале и выиграть Кубок, тем самым получив путевку в еврокубки. Но и в чемпионате у нас есть шансы попасть в пятерку. Увидим, как будет дальше.

- Счет приемлемый для "Ростова", учитывая ответную игру. Как оцениваете систему ВАР? Это путь вперед?

- Если нам это помогло, то я "за". Футбол развивается, движется вперед, поэтому да, это путь вперед.

- Насколько это механически отличалось от того, что показывают по телевизору во время матчей европейских команд? Это тормозило динамику игры?

- Пауза пошла нам на пользу. Отдохнули. В целом, там не один момент просматривали - и в наши ворота, и в ворота "Локомотива". Поэтому, думаю, так затянулось.

- Совершенно два разных тайма - скучный первый и богатый на моменты второй. Это связано с осторожностью?

- Да, это же первая игра. За 90 минут можно проиграть и вторую игру. Играли осторожно, от обороны, ждали шансы.

- Как можете прокомментировать взрывную концовку матча - больше половины игры был осторожный футбол, а потом команды забили четыре мяча?

- Думаю, все из-за того, что "Локомотив" начал большими силами атаковать, а мы пытались ловить их на контратаке. Мы забили гол, "Локо" еще больше пришлось атаковать, они стали играть в открытый футбол. Поэтому такая результативная игра

- Насколько велико было разочарование от автогола в конце матча?

- Конечно, обидно пропускать такие мячи. Но это футбол, всякое бывает. Мы поддержали Ваню Новосельцева. (Константин Колмаков, Илья Егоров)

Ответный матч между "Ростовом" и "Локо" пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.

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