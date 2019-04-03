Арсений Логашов: "Использование ВАР - это путь вперед"

Защитник "Ростова" Арсений Логашов после первого полуфинального матча Олимп-Кубка России по футболу против "Локомотива" (2:2) заявил, что приветствует использование системы ВАР. С помощью этой технологии в ворота красно-зеленых был назначен пенальти.
- Справедливо ли говорить, что ответная игра и возможный финал - два главных матча для "Ростова"?
- У нас каждая игра важная, - сказал Логашов. - Да, хотелось бы играть в финале и выиграть Кубок, тем самым получив путевку в еврокубки. Но и в чемпионате у нас есть шансы попасть в пятерку. Увидим, как будет дальше.
- Счет приемлемый для "Ростова", учитывая ответную игру. Как оцениваете систему ВАР? Это путь вперед?
- Если нам это помогло, то я "за". Футбол развивается, движется вперед, поэтому да, это путь вперед.
- Насколько это механически отличалось от того, что показывают по телевизору во время матчей европейских команд? Это тормозило динамику игры?
- Пауза пошла нам на пользу. Отдохнули. В целом, там не один момент просматривали - и в наши ворота, и в ворота "Локомотива". Поэтому, думаю, так затянулось.
- Совершенно два разных тайма - скучный первый и богатый на моменты второй. Это связано с осторожностью?
- Да, это же первая игра. За 90 минут можно проиграть и вторую игру. Играли осторожно, от обороны, ждали шансы.
- Как можете прокомментировать взрывную концовку матча - больше половины игры был осторожный футбол, а потом команды забили четыре мяча?
- Думаю, все из-за того, что "Локомотив" начал большими силами атаковать, а мы пытались ловить их на контратаке. Мы забили гол, "Локо" еще больше пришлось атаковать, они стали играть в открытый футбол. Поэтому такая результативная игра
- Насколько велико было разочарование от автогола в конце матча?
- Конечно, обидно пропускать такие мячи. Но это футбол, всякое бывает. Мы поддержали Ваню Новосельцева. (Константин Колмаков, Илья Егоров)
Ответный матч между "Ростовом" и "Локо" пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.