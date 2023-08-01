Матч Кубка России по футболу «Амкал» — «Знамя» начнется в 19.30 мск 1 августа

1 августа в Москве «Амкал» и ногинское «Знамя» сыграют в 1/256 финала FONBET Кубка России по футболу.

Матч пройдет на 4-м футбольном поле академии «Спартака», начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Амкал» — «Знамя» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» с 19.15. Игру покажут также платно на «Матч Премьере».

В прошлом сезоне блогерская команда «Амкал» дошла до 1/64 финала Кубка, где проиграла «Звезде» (2:2, пенальти — 2:4).

FONBET Кубок России путь регионов: какие медийные и любительские команды сыграют с клубами второй лиги.