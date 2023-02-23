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Сегодня, 17:24

Технический директор «Краснодара» Толстиков: «Наш главный тренер четко знает, что он хочет видеть от своих игроков»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Наш главный тренер четко знает, что он хочет видеть от своих игроков. Четко распределил игру по позициям. Доносит все очень понятно для футболистов. Мне кажется, что мы это и увидим, и наши болельщики будут рады.

Модель «Краснодара» останется? Вы знаете, наш тренер очень гибкий. Видели, как его команды играли и по схеме 4-3-3, и по схеме 4-2-3-1. Ему не пришлось перестраиваться. Проблем никаких не будет.

Какие задачи? Основная задача доставить удовольствие нашим болельщикам. Без побед не может быть счастья. Кредит доверия ко всем сотрудникам клуба у нас наивысочайший», — сказал Толстиков «СЭ».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» пройдет сегодня, 23 февраля, начало — 17.30 мск. Ответная встреча состоится 28 февраля, начало — 19.30 мск.

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