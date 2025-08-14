Футбол
14 августа, 17:02

«Зенит» показал появление Бублика в раздевалке после победы над «Рубином»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Бублик на матче «Зенит» — «Рубин».
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с теннисистом Александром Бубликом в раздевалке команды после победы над «Рубином» (3:0) во 2-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не хочу отвлекать, поздравляю вас, приятно было смотреть... Да я не хочу ничего говорить (смеется). Первый раз на футболе, кстати, я был», — сказал Бублик.

Также с теннисистом сфотографировался защитник «Зенита» Густаво Мантуан.

Александр Бублик.«С Ваней Янковским давно обменивались респектами. Наконец-то встретились». Что Бублик делает в Москве?

    • Лещенко сравнил матч «Динамо» — «Краснодар» со сказкой про старика Хоттабыча: «Ощущение, что все заболели корью»

    Мостовой: «Есть вопросы к руководству и футболистам московского «Динамо»

