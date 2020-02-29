Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что реформа Кубка России, которая будет действовать с сезона-2020/21, будет способствовать популяризации футбола.

— Может, этот формат не является оптимальным или идеальным, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Но сложно найти тот, который бы устроил всех. Это не является целевым состоянием. Этот формат даст нам популяризацию футбола, позволит клубам ПФЛ провести игры с клубами РПЛ. В ПФЛ есть много молодых талантливых игроков, которых в РПЛ зачастую просто не видят. Кроме того, дополнительные матчи получат клубы, которые не играют в еврокубках. Надеемся, этот формат будет более коммерчески привлекателен для спонсоров.