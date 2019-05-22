Александр Дюков: "Финал Кубка получился по-настоящему боевым"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России.

– Сегодня был очень интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России, – сказал Дюков. – Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие. Поздравляю игроков, тренеров, руководителей и всех болельщиков "Локомотива" с завоеванием такого престижного трофея с многолетней историей.

– На мой взгляд, Самара прекрасно справилась с организацией титульного матча, – отметил президент РФС. – Сегодня здесь можно было не только посмотреть хороший футбол. Была подготовлена большая, насыщенная программа различных мероприятий и активностей, которая наверняка понравилась жителям и гостям Самары. И РФС, безусловно, будет продолжать подобную практику. Это касается не только финалов Кубка России, но и матчей национальной сборной России, которая уже в июне сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде в рамках отборочного цикла чемпионата Европы (8 июня команда сыграет с Сан-Марино в Саранске, а 11 июня – с Кипром в Нижнем Новгороде). (Илья Андреев)