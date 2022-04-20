«По горным рекам на кораблях не ходят». «Алания» отреагировала на победу над «Зенитом»

«Алания» посвятила пост в социальных сетях победе над «Зенитом»

«Алания» обыграла петербургский «Зенит» в четвертьфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Счет в серии пенальти — 6:5 в пользу команды из Владикавказа.

После этого успеха «Алания» в Telegram-канале выложила новый пост.

«По горным рекам на кораблях не ходят», — гласит сообщение.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая. Место проведения решающего матча турнира будет определено позднее.