Судья Москалев правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»

На 20-й минуте матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» судья Владимир Москалев после вмешательства видеоарбитра Сергея Иванова и его помощника Андрея Болотенкова посмотрел видеозапись и в итоге принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота армейцев.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Рефери поначалу ошибся, не увидев, что Яка Бийол в своей штрафной площади правой рукой, находившейся в неестественном положении, прервал передачу Шамара Николсона.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Москалеву не помог второй Валентин Мурашов, но помогли ВАР. Получается, спартаковцам нужно поблагодарить Иванова, которого они в этом году сильно критиковали.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, назначенный в ворота армейцев.