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Сегодня, 20:08

ЦСКА — «Спартак»: пенальти назначен правильно, красно-белые должны благодарить ВАР Иванова

Судья Москалев правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Владимир Москалев.
Фото «СЭ»

На 20-й минуте матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» судья Владимир Москалев после вмешательства видеоарбитра Сергея Иванова и его помощника Андрея Болотенкова посмотрел видеозапись и в итоге принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота армейцев.

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Рефери поначалу ошибся, не увидев, что Яка Бийол в своей штрафной площади правой рукой, находившейся в неестественном положении, прервал передачу Шамара Николсона.

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Москалеву не помог второй Валентин Мурашов, но помогли ВАР. Получается, спартаковцам нужно поблагодарить Иванова, которого они в этом году сильно критиковали.

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, назначенный в ворота армейцев.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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