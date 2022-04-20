ЦСКА — «Спартак»: пенальти назначен правильно, красно-белые должны благодарить ВАР Иванова
Судья Москалев правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
На 20-й минуте матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» судья Владимир Москалев после вмешательства видеоарбитра Сергея Иванова и его помощника Андрея Болотенкова посмотрел видеозапись и в итоге принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота армейцев.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Рефери поначалу ошибся, не увидев, что Яка Бийол в своей штрафной площади правой рукой, находившейся в неестественном положении, прервал передачу Шамара Николсона.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Москалеву не помог второй Валентин Мурашов, но помогли ВАР. Получается, спартаковцам нужно поблагодарить Иванова, которого они в этом году сильно критиковали.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, назначенный в ворота армейцев.
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