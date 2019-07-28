"Алания" обыграла "Анжи" и вышла в 1/64 финала Кубка

"Алания" одержала победу над "Анжи" (1:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходила во Владикавказе.
Олимп – Кубок России
1/128 финала
"Алания" (Владикавказ) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: 81.
Судья: Васильченко (Майкоп).
28 июля. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) – "Кубань Холдинг" (Павловская) – 3:1 (2:0)
Голы: 10 (1:0). 27 (2:0). 52 (3:0). 55 (3:1).
Судья: Зубов (Азов).
28 июля. Новокубанск. Стадион "Биолог".
"Динамо" (Брянск) – "Калуга" – 0:1 (0:0)
Гол: Дубровин, 80.
Удаление: (Динамо Бр), 57.
Судья: Вертков (Москва).
28 июля. Брянск. Стадион "Динамо".
"Акрон" (Тольятти) – "Сокол" (Саратов) – 3:1 (0:0)
Голы: 55 (0:1). 57 (1:1). 69 (2:1). 81 (3:1).
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
28 июля. Жигулевск. Стадион "Кристалл".