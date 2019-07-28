"Алания" обыграла "Анжи" и вышла в 1/64 финала Кубка

"Алания" одержала победу над "Анжи" (1:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходила во Владикавказе.

Олимп – Кубок России

1/128 финала

"Алания" (Владикавказ) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 81.

Судья: Васильченко (Майкоп).

28 июля. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) – "Кубань Холдинг" (Павловская) – 3:1 (2:0)

Голы: 10 (1:0). 27 (2:0). 52 (3:0). 55 (3:1).

Судья: Зубов (Азов).

28 июля. Новокубанск. Стадион "Биолог".

"Динамо" (Брянск) – "Калуга" – 0:1 (0:0)

Гол: Дубровин, 80.

Удаление: (Динамо Бр), 57.

Судья: Вертков (Москва).

28 июля. Брянск. Стадион "Динамо".

"Акрон" (Тольятти) – "Сокол" (Саратов) – 3:1 (0:0)

Голы: 55 (0:1). 57 (1:1). 69 (2:1). 81 (3:1).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

28 июля. Жигулевск. Стадион "Кристалл".