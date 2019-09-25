«Алания» — ЦСКА: Нисимура оформил дубль
19:32
ЦСКА забил третий мяч в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Алании» — 3:1.
Дубль в составе армейцев оформил японский нападающий Такума Нисимура. Голевой передачей отметился Федор Чалов, вышедший на замену.
#АланияЦСКА — 1??:3?? Чалов отдал, Нисимура — забил pic.twitter.com/D788aWi7ic— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2019
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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