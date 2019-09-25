ЦСКА забил третий мяч в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Алании» — 3:1.

Дубль в составе армейцев оформил японский нападающий Такума Нисимура. Голевой передачей отметился Федор Чалов, вышедший на замену.

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