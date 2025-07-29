«Акрон» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Акрон» и «Балтика» сыграют в Кубке России 29 июля
«Акрон» и «Балтика» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 во вторник, 29 июля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми события встречи «Акрон» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.
Ответный матч состоится 1 октября 2025 года.
Кубок России пройдет с 29 июля 2025-го по 24 мая 2026-го.
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