«Акрон» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Акрон» и «Балтика» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 во вторник, 29 июля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события встречи «Акрон» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 июля 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Ответный матч состоится 1 октября 2025 года.

Кубок России пройдет с 29 июля 2025-го по 24 мая 2026-го.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде