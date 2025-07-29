«Динамо» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Динамо» и «Сочи» сыграют в Кубке России 29 июля
«Динамо» и «Сочи» встретятся в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26 во вторник, 29 июля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.
За ключевыми события противостояния «Динамо» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Ответный матч состоится 16 сентября 2025 года.
Кубок России пройдет с 29 июля 2025-го по 24 мая 2026-го.
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