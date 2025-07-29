Смолов может сыграть за «БроукБойз» в Кубке России

Президент медиаклуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о том, что бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов может сыграть за команду в FONBET Кубке России.

«Из приятного: Федор Смолов внезапно проявил легкий интерес к игре в Кубке России за «Броуков». 6 августа он сыграть не сможет, будет в поездке, а вот если мы пройдем «Орел»...» — написал Егоров в телеграм-канале.

«БроукБойз» на стадии 1/256 финала Пути регионов сыграет с «Орлом». Матч пройдет 6 августа.

В мае 35-летний Смолов покинул «Краснодар» в связи с истечением контракта. Он выступал за команду с лета 2024 года и вместе с ней стал чемпионом России в сезоне-2024/25.