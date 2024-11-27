Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 07:25

Глебов: «Верим, что способны добиться победы над «Спартаком» дома»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассчитывает на победу в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака». В первой игре победила ростовская команда — 1:0.

«Для нас каждый турнир важен — и Кубок России, и чемпионат России. Мы ехали в чемпионате в Москву к ЦСКА за победой и добились ее. Теперь едем домой также за победой над «Спартаком» в Кубке. Мы добились победы в первом матче в гостях. И верим, что способны добиться победы дома, добившись прохода дальше», — цитируют «Известия» Глебова.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет в среду, 27 ноября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20:30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
Данил Глебов
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Популярное видео
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Николич: «ЦСКА надо работать, прогрессировать и быть лучше в каждой игре»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости