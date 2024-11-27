Глебов: «Верим, что способны добиться победы над «Спартаком» дома»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассчитывает на победу в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака». В первой игре победила ростовская команда — 1:0.

«Для нас каждый турнир важен — и Кубок России, и чемпионат России. Мы ехали в чемпионате в Москву к ЦСКА за победой и добились ее. Теперь едем домой также за победой над «Спартаком» в Кубке. Мы добились победы в первом матче в гостях. И верим, что способны добиться победы дома, добившись прохода дальше», — цитируют «Известия» Глебова.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет в среду, 27 ноября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20:30 по московскому времени.