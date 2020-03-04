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«Ахмат» — «Зенит»: Дзюба и Азмун пропустят матч

16:49
Артем Дзюба (слева) и Сердар Азмун. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба (слева) и Сердар Азмун. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 1/4 финала Олимп — Кубка России «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.

Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Сутормин, Ригони, Малком.

Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Шатов, Кузяев, Мусаев, Шамкин.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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