«Ахмат» — «Зенит»: Дзюба и Азмун пропустят матч
16:49
В матче 1/4 финала Олимп — Кубка России «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.
Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Сутормин, Ригони, Малком.
Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Шатов, Кузяев, Мусаев, Шамкин.
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