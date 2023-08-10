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Сегодня, 21:56

«Балтика» в гостях обыграла «Ахмат», одержав вторую подряд победу в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ахмат» — «Балтика».
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

На 44-й минуте калининградцы открыли счет благодаря автоголу защитника грозненцев Андрея Семенова. На 62-й минуте преимущество команды Сергея Игнашевича удвоил Дмитрий Барков.

«Балтика» одержала вторую победу в турнире и с 6 очками вышла на первое место в группе C. «Ахмат», не набравший очков, замыкает квартет.

В следующем туре «Ахмат» на своем поле примет «Крылья Советов», а калининградцы дома сыграют с «Зенитом». Обе встречи пройдут 30 августа.

Кубок России. Группа C
10 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Балтика
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
31
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