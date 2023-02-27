Абаскаль доволен форматом проведения FONBET Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от формата проведения FONBET Кубка России.

«По формату Кубка я уже говорил, что мне очень нравится формат группового этапа. Можно было попробовать много разных вещей, сейчас плей-офф — напряженные матчи, где уже надо биться, бороться. В целом, я очень доволен форматом», — приводит слова Абаскаля matchtv.ru.

Сегодня, 27 февраля, «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива». Начало встречи — 20.00 мск.

Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.