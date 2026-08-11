72-летний депутат Барышников выйдет с капитанской повязкой на матч Кубка против ФК «10»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников выйдет в стартовом составе «Динамо-СПб» с капитанской повязкой на матч второго раунда пути регионов FONBET Кубка России против команды Медиалиги ФК «10».

Встреча пройдет 11 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

72-летний Барышников станет самым возрастным футболистом в истории Кубка России. Он превзойдет достижение бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который в сентябре 2025 года дебютировал за «Амкал» в турнире в возрасте 70 лет.