Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев о формате Кубка России: «Команды с периферии не видят клубов РПЛ»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев рассказал об отношении к FONBET Кубку России.

4 августа бело-голубые у себя дома проиграли «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре Пути РПЛ.

«Игры на Кубке. Я к ним так отношусь, спокойно. Грубо говоря, команда в еврокубках не играет, сделали этот Кубок. Мое мнение, сделайте обычный Кубок, как он раньше был, а это сделайте Кубок лиги, если дополнительные игры нужны для команд. Команды с периферии не видят команд РПЛ. Раньше на Кубок приезжали в города России «Спартак, «Локомотив». Там полный стадион, бум футбольный, когда выигрываешь особенно. А сейчас понятно, что это букмекеры, денежные вопросы», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.